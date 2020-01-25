Американскому спутнику предсказали взрыв в космосе из-за аномалии

Данный спутник был выведен на орбиту в 2005 году ракетой-носителем «Зенит-3SL». Аппарат изготовила компания Boeing. В целом, положенный срок в 12 лет он уже выработал.

Теперь оператор спутника намерен увести его с геостационарной орбиты, на которой находятся большинство спутников связи. Специалисты боятся, что Spaceway-1 взорвётся по причине аномалии, повредившей бортовые аккумуляторы. Аппарат направят на орбиту захоронения, которая находится на 300 километром выше геостационарной.

Сообщается, что аккумуляторные батареи повредились ещё в декабре. Очередная их зарядка может привести к разрушительным последствиям. Сейчас аппарат получает питание только от солнечных батарей. Однако продолжаться так постоянно не может из-за периодического попадания в тень Земли.