Американскую гаубицу "три топора" на Украине поразили российским "Ланцетом"

Дрон-камикадзе "Ланцет", напоминает издание, был разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников"). Он используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, также способен работать на удалении в тыл противника на 40-70 км. "Ланцет" может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.