Наука и технологии
08:40, 06 ноября 2022
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Американскую гаубицу "три топора" на Украине поразили российским "Ланцетом"

И не только ее

РИА Новости поделились кадрами того, как беспилотный барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожает важные военные цели в виде американской гаубицы М777 на Николаево-Криворожском направлении.

Американскую гаубицу "три топора" на Украине поразили российским "Ланцетом"

На видео можно увидеть поражение американской гаубицы М777, среди военных она получила название "три топора".

Снаряды этих орудий, поставляемых Киеву в качестве военной помощи от США, в частности, регулярно попадают в мирные кварталы Донецка. Также в ролике запечатлено уничтожение украинской САУ 2с3 "Акация".

РИА Новости

Дрон-камикадзе "Ланцет", напоминает издание, был разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников"). Он используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, также способен работать на удалении в тыл противника на 40-70 км. "Ланцет" может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.

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