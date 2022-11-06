Американскую гаубицу "три топора" на Украине поразили российским "Ланцетом"И не только ее
РИА Новости поделились кадрами того, как беспилотный барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожает важные военные цели в виде американской гаубицы М777 на Николаево-Криворожском направлении.
На видео можно увидеть поражение американской гаубицы М777, среди военных она получила название "три топора".
Снаряды этих орудий, поставляемых Киеву в качестве военной помощи от США, в частности, регулярно попадают в мирные кварталы Донецка. Также в ролике запечатлено уничтожение украинской САУ 2с3 "Акация".
Дрон-камикадзе "Ланцет", напоминает издание, был разработан российской фирмой ZALA (входит в концерн "Калашников"). Он используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, также способен работать на удалении в тыл противника на 40-70 км. "Ланцет" может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.