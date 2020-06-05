Американскую гиперзвуковую ракету научат поражать подвижные цели

Сообщается, что речь идёт и о наземных, и о морских целях. На разработку первого опытного образца такой системы самонаведения потратили почти пять лет.

СМИ пишут, что PrSM должна стать заменой устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS. Сейчас они используют ракеты с кассетными боевыми частями. Также новую PrSM могут применять на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

Эта ракета способна летать со скоростью, превышающей 5 чисел Маха. На первом этапе она может поражать цели на расстоянии до 499 километров. В будущем эта цифра будет увеличена.

Сообщается, что PrSM хотят принять на вооружение в 2023 году.