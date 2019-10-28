Американскую ракетную систему предложили улучшить российским оружием

«Панцирь-С1» небольшой и универсальный. Он способен пресечь полёт любых дронов, по словам эксперта. Именно так действуют российские системы на сирийской военной базе Хмеймим. Аналитик также считает, что было бы неплохо дополнить ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1» и российскую С-400 «Триумф».

Издание «Лента.ру» напоминает, что подобные рекомендации давал в сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля.

«Панцирь-С1» — самоходный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушной атаки. Кроме того, может защищать объекты от наземных и надводных угроз.