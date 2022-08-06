Американскую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях можно легко взломать

"Недавно нам стало известно об определенных уязвимостях в устройствах кодирования/декодирования EAS, которые, если не обновить их до последних версий программного обеспечения, могут позволить злоумышленнику передавать предупреждения через инфраструктуру хоста (телевидение, радио, кабельные сети)", - пишет Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Министерства внутренней безопасности.

Кен Пайл, исследователь безопасности из CYBIR.com сообщил журналистам CNN и Bleeping Computer, что уязвимости находятся в Monroe Electronics R189 One-Net DASDEC EAS, кодере и декодере системы аварийного оповещения. Теле- и радиостанции используют это оборудование для передачи экстренных оповещений. Исследователь сообщил Bleeping Computer, что "многочисленные уязвимости и проблемы (подтвержденные другими исследователями) не исправлялись в течение нескольких лет и превратились в огромный недостаток".

Пайл сказал: "Я могу легко получить доступ к учетным данным, сертификатам, устройствам, эксплуатировать веб-сервер, отправлять фальшивые оповещения. Я также могу заблокировать легитимных пользователей, нейтрализовав или отключив ответную реакцию", - добавляет Bleeping Computer.