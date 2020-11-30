Американскую вакцину назвали на 100% эффективной против тяжёлого течения COVID-19

По словам исследователей, вакцина хорошо переносится людьми и не вызывает у них серьёзных проблем со здоровьем. Общая эффективность препарата достигает 94,1%. А вот предотвратить тяжёлое течение болезни она может в 100% случаев. Вакцина одинаково эффективна для людей всех возрастов, расы, этнической принадлежности и пола.

Сообщается, что в третьем этапе исследований участвовали 30 тысяч человек. 196 участников заболели коронавирусной инфекцией, при этом 185 из них получили плацебо. То есть лишь 11 человек с введённой вакциной в итоге заболели.

Ранее в Минздраве России говорили, что российская вакцина от коронавируса от центра им. Гамалеи эффективна в более чем 90% случаев.