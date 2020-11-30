Наука и технологии
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Американскую вакцину назвали на 100% эффективной против тяжёлого течения COVID-19
И на 94,1% вообще
Американская компания Moderna поделилась результатами третьей стадии испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции. Учёные заявили, что эффективность препарата против тяжёлого течения COVID-19 100-процентная.
По словам исследователей, вакцина хорошо переносится людьми и не вызывает у них серьёзных проблем со здоровьем. Общая эффективность препарата достигает 94,1%. А вот предотвратить тяжёлое течение болезни она может в 100% случаев. Вакцина одинаково эффективна для людей всех возрастов, расы, этнической принадлежности и пола.
Сообщается, что в третьем этапе исследований участвовали 30 тысяч человек. 196 участников заболели коронавирусной инфекцией, при этом 185 из них получили плацебо. То есть лишь 11 человек с введённой вакциной в итоге заболели.
Ранее в Минздраве России говорили, что российская вакцина от коронавируса от центра им. Гамалеи эффективна в более чем 90% случаев.