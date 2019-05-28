Анаконда родила детёнышей в результате непорочного зачатия

Данный способ полового размножения у организмом называют партеногенезом. При нём для продолжения рода не требуется самец, а вся ДНК, необходимая для формирования зародыша, берётся от одной самки. Зная это, учёные смогли проверить, действительно ли анаконда из Бостона родила детёнышей без участия партнёра. Они провели генетическую экспертизу, которая подтвердила, что ДНК змеёнышей унаследован исключительно от матери.

Партеногенез — не типичный способ размножения для анаконд. В подавляющем большинстве случаев змеи спариваются друг с другом. Недавний случай партеногенеза у анаконд — второй за всю историю.