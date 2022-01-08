Аналитик: российские военные смогут устраивать засады для украинских танков

Экс утверждает, что в гипотетической войне между Россией и Украиной российские военные могут пользоваться особой тактикой, описанной в книге «Русский способ ведения войны». Так, если российские войска войдут на Украину, ВСУ будут применять «активную оборону», то есть будут наносить контратакующие удары. Армия РФ же будет использовать оборонительную тактику.

Эксперт пишет, что в каждой батальонной тактической группе российских войск есть специальный взвод для заманивания танков противника в засады. У каждого взвода на вооружении есть три БМП на гусеничном ходу или три колёсных бронетранспортёра. Взвод начинает отступление, когда соседние участки крепко держат оборону. Танки противника, уверенного, что ему удалось прорвать оборонительные позиции россиян, идут в брешь. Там по ним и начинают вести огонь.