Аналитики: Илон Маск вредит «крутости» Tesla

Компания Caliber, занимающаяся анализом рынка, указывает на присутствие Маска в социальных сетях в связи с потенциальным снижением «фактора крутости» Tesla. Их данные свидетельствуют о значительном снижении интереса покупателей — с 70% в ноябре 2021 года до 31% в феврале 2024 года. Это совпадает с ростом негативного общественного мнения о Маске.

Шахар Зильбершац, генеральный директор Caliber, утверждает, что 83% американцев ассоциируют Tesla непосредственно с Маском, что делает его обоюдоострым мечом для бренда. Если в прошлом его энтузиазм мог способствовать укреплению имиджа Tesla, то «недавние противоречия», похоже, приводят к обратному результату.

Консалтинговая компания Brand Finance подтверждает эту тенденцию, сообщая о снижении репутации Tesla на основных рынках. Компания Civic Science, занимающаяся анализом потребительских запросов, добавляет, что число неблагоприятных отзывов о Маске выросло с 34% в апреле 2022 года до 42% в феврале 2024 года.

Одно можно сказать наверняка: будущее Tesla — это уже не только электромобили. Это балансирование между инновациями, задержками в производстве и постоянно меняющимся имиджем ее откровенного генерального директора.