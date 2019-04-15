Аналитики подсчитали, сколько россиян не переживёт увольнение

Эксперты сервиса проводили опрос среди экономически активного населения России старше 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 1600 респондентов.

60% опрошенных заявили, что имеют сбережения на случай потери работы. 21% из них считает, что денег им хватит на 1-2 месяца. Менее оптимистичны 16% участников со сбережениями: они думают, что продержатся без работы меньше месяца. Около 12% опрошенных уверены, что смогут прожить без заработной платы до полугода.

Аналитики также узнали, что 53% россиян тщательно следят за своими доходами и расходами. Однако 29% вообще не ведут финансовый учёт.