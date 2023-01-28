Аналитики предсказали курс доллара к концу марта

Аналитики предполагают, что к концу первого квартала доллар будет торговаться диапазоне 68,2–71,8 рубля, евро — 75–82 рублей, а юань — 10,3–11,2 рубля.

В Совкомбанке отметили, что в основном на курс влияет соотношение между предложением валюты от экспорта и спросом на неё. Возможно, что январский налоговый период ещё может поддержать рубль. Российские компании обязаны до 30 января уплатить налоги и страховые взносы.

Что касается причин ослабления национальной валюты, то в феврале рубль может оказаться под давлением из-за вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Не слишком помогают действия ЦБ по продаже юаней, хотя и помогают сгладить волатильность.

Как отметил главный аналитик ПСБ Егор Жильников, снижение курса нацвалюты может стать более заметным в случае обострения геополитической ситуации.