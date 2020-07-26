Аналитики предсказали невысокий спрос на новые iPhone

Речь идёт о серии под условным названием iPhone 12. Аналитики, опираясь на данные поставщиков компонентов для смартфонов, утверждают, что объёмы заказов на выпуск iPhone с поддержкой 5G являются небольшими. Находятся либо на уровне прошлогодних моделей, либо даже ниже.

В итоге аналитики не ждут роста спроса на iPhone в связи с «5G-суперциклом». В Wolfe Research прогнозировали стоимость акций Apple — $315. Это на 13% ниже, чем ожидалось ранее.

Что интересно, на днях инвестиционный банк Goldman Sachs тоже посоветовал инвесторам избегать покупки акций Apple из-за их нестабильности.