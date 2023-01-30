Аналитики: санкции США против Китая могут навредить американской промышленности

После того как правительство США ввело строгие санкции против китайского сектора микросхем и суперкомпьютеров, акции различных полупроводниковых компаний почти за одну ночь потеряли около 240 миллиардов долларов. Как отметили в SIA, без денег китайских клиентов полупроводниковая промышленность США, безусловно, будет жить и процветать, но с ними она будет развиваться быстрее.

Например, Nvidia продаёт множество систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных компьютерных ускорителей таким китайским компаниям, как Baidu. Кроме того, граждане США, работающие в китайских компаниях, получают солидную зарплату, работая на руководящих должностях. Тем не менее, все они пострадали от строгих ограничений, введённых правительством США.