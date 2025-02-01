Анализ ДНК раскрыл секреты 11 000-летней истории овец и людей

Опубликовано 01 февраля 2025, 04:301 мин.
Анализ ДНК раскрыл секреты 11 000-летней истории овец и людейСовместные приключения
Овцы играют важную роль в жизни человека уже более 11 000 лет, обеспечивая его пищей, молоком и шерстью. Теперь команда генетиков, проанализировав 118 геномов овец из костей, найденных в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, открыла новые сведения об этих давних отношениях. Исследование показало, что овцы были впервые одомашнены из дикого муфлона в Плодородном полумесяце (регион на Ближнем Востоке) около 11 000 лет назад.
К 8 000 лет назад фермеры селекционировали овец по таким признакам, как цвет шерсти, что является самым ранним свидетельством того, что человек формирует биологию животных. Команда обнаружила ген, связанный с белым цветом шерсти, который скорее всего был выбран ранними пастухами за его красоту.
По мере распространения человеческих миграций распространялось и овцеводство. Около 7 000 лет назад овцы были перевезены с Востока на Запад. К бронзовому веку люди в Европе имели большие отары, причем многие овцы были родом из евразийских степей. Эта миграция не только изменила генетику овец, но и повлияла на культуру и даже язык европейского населения, сообщают учёные.