Анализ ДНК раскрыл секреты 11 000-летней истории овец и людей

К 8 000 лет назад фермеры селекционировали овец по таким признакам, как цвет шерсти, что является самым ранним свидетельством того, что человек формирует биологию животных. Команда обнаружила ген, связанный с белым цветом шерсти, который скорее всего был выбран ранними пастухами за его красоту.

По мере распространения человеческих миграций распространялось и овцеводство. Около 7 000 лет назад овцы были перевезены с Востока на Запад. К бронзовому веку люди в Европе имели большие отары, причем многие овцы были родом из евразийских степей. Эта миграция не только изменила генетику овец, но и повлияла на культуру и даже язык европейского населения, сообщают учёные.