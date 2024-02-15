Анализ генов сов раскрыл ценность их цвета в борьбе с холодом

Совы бывают двух оттенков: бледно-серые и темно-коричневые. Исследователи давно заметили любопытную закономерность: серые совы обитают в более холодных регионах, в то время как их коричневые собратья процветают в более теплых областях. Это позволило заподозрить, что цвет — это не просто эстетика, а адаптация к суровым условиям окружающей среды.

Ученые секвенировали весь геном совы и проанализировали сотни образцов совы. Они обнаружили два ключевых генетических варианта, которые не только предсказывают, будет ли сова серой, но и, похоже, влияют на основные функции, необходимые для выживания в холоде.

Эти функции включают управление энергией, накопление жира и даже реакцию на голод — важнейшие приспособления для суровых зим. «Эти результаты позволяют предположить, что различные цвета перьев могут быть адаптивной реакцией на климат», — говорит доктор Мигель Балтазар-Соарес, ведущий научный сотрудник исследования.

Поскольку более холодные регионы теряют снег и становятся теплее, исследование предсказывает изменения в популяциях сов. Серые совы, которые раньше хорошо приспосабливались к этим районам, могут испытывать трудности, поскольку коричневое оперение становится более выгодным.

Для подтверждения точной функциональности выявленных генов необходимы дальнейшие исследования.