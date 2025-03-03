Анализ показал судьбу ключевой атлантической системы

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что ветры над Южным океаном помогают поддерживать AMOЦ, поднимая глубинные океанические воды, которые должны быть уравновешены опускающимися водами в Северной Атлантике. Этот процесс делает «полный коллапс» маловероятным.

Джонатан Бейкер из Met Office объяснил, что хотя AMOЦ ослабнет, он по-прежнему будет играть решающую роль в регулировании климата, особенно на северо-западе Европы. Профессор Эндрю Уотсон добавил, что на силу AMOЦ влияют глобальные климатические условия, а не только местные факторы.

Исследование подтверждает последний доклад МГЭИК, который также предсказывает, что AMOЦ не разрушится в этом столетии. Однако ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять последствия ослабления.