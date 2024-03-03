Анализ: у NASA не хватает денег для возвращения на Землю образцов с Марса

В отчете OIG говорится, что основными препятствиями для миссии являются дизайн, стоимость и график. Это сложное мероприятие предполагает высадку на Марс для получения образцов, собранных марсоходом Perseverance, их запуск на орбиту и последующее возвращение на Землю для анализа.

Хотя марсоход Perseverance уже собрал нужные марсианские образцы, несколько ключевых компонентов, включая Sample Retrieval Lander и Earth Return Orbiter (построенный Европейским космическим агентством), все еще находятся в стадии разработки. В докладе высказываются многочисленные опасения.

Проблемы с конструкцией системы удержания и возвращения проб: эти проблемы привели к увеличению бюджета на 200 миллионов долларов и задержке на один год.

Потенциальный перерасход средств: первоначальная смета в 7,4 миллиарда долларов считается «преждевременной и недостаточной» из-за сложности программы и других показателей стоимости. В отчете OIG говорится о потенциальных затратах в размере от 8 до 11 миллиардов долларов, что значительно превышает первоначальную оценку в июле 2020 года в размере от 2,5 до 3 миллиардов долларов.

Инфляция, перебои в цепочке поставок и растущие запросы на финансирование отдельных компонентов создают дополнительные финансовые проблемы.