Plex-Reshare сам по себе не размещает контент, защищенный авторским правом. Вместо этого он позволяет пользователям Plex сделать свои библиотеки более доступными через веб-интерфейс. Это позволяет другим пользователям «перераспределять» библиотеку, даже если изначально владелец не предоставлял им доступ.

Компания Plex утверждает, что Plex-Reshare создает благоприятную среду для пиратства. Они утверждают, что хранилище может быть использовано для доступа к защищенным авторским правом материалам, размещенным на других серверах Plex. Сервис в конце концов убедил GitHub удалить репозиторий, ссылаясь на Закон об ограничении ответственности за нарушение авторских прав в Интернете (OCILLA).

GitHub, известный своим дружелюбным отношением к разработчикам, потратил необычно много времени, чтобы удовлетворить просьбу Plex. Это говорит о том, что они дали разработчику шанс на ответ и, возможно, проконсультировались с юристом, чтобы взвесить проблемы обеих сторон.