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Наука и технологии
Опубликовано 05 апреля 2024, 18:00
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Аналог Netflix — Plex — потребовал у GitHub удалить «пиратский» репозиторий

Разрешающий доступ к библиотекам
Plex, популярная платформа для просмотра фильмов и сериалов, вступает в противостояние с GitHub из-за репозитория под названием «Plex-Reshare». Plex обеспокоена тем, что этот инструмент, предназначенный для того, чтобы пользователи могли делиться своими библиотеками Plex с широкой аудиторией, может способствовать пиратству.
Аналог Netflix — Plex — потребовал у GitHub удалить «пиратский» репозиторий
© Ferra

Plex-Reshare сам по себе не размещает контент, защищенный авторским правом. Вместо этого он позволяет пользователям Plex сделать свои библиотеки более доступными через веб-интерфейс. Это позволяет другим пользователям «перераспределять» библиотеку, даже если изначально владелец не предоставлял им доступ.

Компания Plex утверждает, что Plex-Reshare создает благоприятную среду для пиратства. Они утверждают, что хранилище может быть использовано для доступа к защищенным авторским правом материалам, размещенным на других серверах Plex. Сервис в конце концов убедил GitHub удалить репозиторий, ссылаясь на Закон об ограничении ответственности за нарушение авторских прав в Интернете (OCILLA).

GitHub, известный своим дружелюбным отношением к разработчикам, потратил необычно много времени, чтобы удовлетворить просьбу Plex. Это говорит о том, что они дали разработчику шанс на ответ и, возможно, проконсультировались с юристом, чтобы взвесить проблемы обеих сторон.

Источник:TorrentFreak
Автор:Максим Многословный
Теги:
#GitHub
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#пиратство