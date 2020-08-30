Аналог российского военного робота появился в Южной Корее

MV-4 — робот хорватского производства. В Южной Корее его хотят использовать в демилитаризованной зоне. «Российская газета» отмечает, что MV-4 практически идентичен российским беспилотным комплексам разминирования «Уран-6».

До конца года специализированная сапёрная бригада Южной Кореи получит восемь таких роботов. Он представляет собой гусеничную машину длиной 3,1 метра, шириной 1,5 метра и высотой 1,5 метра. Весит робот примерно пять тонн. Работает на двигателе мощностью 253 лошадиные силы, может разминировать до 2,2 тысячи квадратных метров территории в час.

Российский же робот «Уран-6» весит около шести тонн. Он способен в автоматическом режиме идентифицировать взрывные устройства.