Аналог Siri от Amazon лишился разработчиков на фоне «бума» ИИ

Увольнение коснулось нескольких сотен сотрудников, что свидетельствует о смещении акцента в сторону генеративного ИИ. Компания объясняет это прекращением некоторых инициатив, чтобы перенаправить ресурсы на разработку продуктов, управляемых искусственным интеллектом.

Хотя компания Amazon еще не запустила версию Alexa, работающую на основе ИИ, в сентябре было показано развитие большой языковой модели, оптимизированной для голосового взаимодействия.

Реструктуризация происходит на фоне финансовых проблем Alexa, которая, по слухам, в 2022 году понесла убытки в размере до 10 млрд долларов. Движение Amazon в сторону генеративного ИИ перекликается с тенденциями в отрасли: Microsoft и Google также активно инвестируют в эту технологию.