Android-смартфоны будут оповещать людей о лае собаки и других звуках

Функция называется Sound Notifications. Если её включить, Android-смартфон начнёт информировать о различных звуках с помощью пуш-уведомлений, вспышек фонарика или вибрации. Функцию, кстати, поддерживают не только смартфоны, но и смарт-часы на Wear OS. Система оповещений может работать даже без подключения к интернету.

Сейчас Sound Notifications может распознать десять различных звуков: пожарную сигнализацию, сирены, крики, плач ребёнка, звонок в дверь, стук, лай собаки, звуковые сигналы приборов, шум воды, звонок стационарного телефона.

Sound Notifications уже поддерживается смартфонами Google Pixel и некоторыми другими моделями. Опцию можно включить в меню специальных возможностей.