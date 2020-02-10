Android-смартфоны научились взламывать удалённо через Bluetooth

Уязвимости под названием BlueFrag подвержены смартфоны под управлением Android 9 Pie и, возможно, Android 8 Oreo. Конечно, доступ злоумышленникам открывается при включённом Bluetooth. При этом хакеру не нужно получать подтверждения жертвы на сопряжение устройств.

Всё, что нужно знать злоумышленникам, — это MAC-адрес Bluetooth смартфона. Узнать его можно через MAC-адрес для Wi-Fi, однако это довольно сложно. Эксперты не стали раскрывать подробности взлома из соображений безопасности.

Специалисты рекомендуют пользователям установить февральское обновление безопасности Android. Да и для того, чтобы хакер мог воспользоваться BlueFrag, ему всё-таки нужно находиться поблизости.