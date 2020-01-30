Android-телефоны оказались более защищены от взлома полицией, чем iPhone

Об этом рассказал детектив из Техаса, которые занимается цифровой судебной экспертизой для Департамента полиции города Форт-Уэрт. По его словам, год назад взломать iPhone не удавалось, но зато легко поддавались Android-смартфоны. Теперь же всё стало наоборот.

Журналисты также пишут, что американская компания Cellebrite, которую правительство обычно нанимает для взлома смартфонов, уже имеет инструмент для обхода защиты iPhone, вплоть до модели iPhone X. С его помощью исследователи могут получить доступ к данным о местоположении, сообщениям, контактам и даже к Instagram, Twitter, LinkedIn.

Этот инструмент однако не очень хорошо справляется со взломом Android-смартфонов. Например, он не может извлечь данные из соцсетей и о местоположении из Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S9. Huawei P20 Pro, например, и вовсе не удалось взломать.