Anduril дадут $159 млн на разработку системы смешанной реальности для солдат

Современные очки ночного видения дают лишь зрение, но “не понимание ситуации”. Новая технология Anduril объединит несколько спектральных диапазонов, интегрирует данные с поля боя и позволит управлять роботами прямо с одного дисплея.

Сейчас командные системы ориентированы на стационарные штабы, и командиры “часто теряют время”, работая с картами, рациями и разрозненными приложениями. SBMC решает эту проблему: шлем с системой смешанной реальности отображает все данные в одном интерфейсе, показывая карты, тепловое изображение и информацию о враге в реальном времени.

Anduril сотрудничает с OSI, Qualcomm и другими компаниями, создавая программный каркас SBMC-A на платформе Lattice. Система уже прошла четыре полевых теста с управлением дронами напрямую с шлема и демонстрацией других функций.

В проект вовлечены 14 партнёров, а обновления ПО теперь занимают 15 минут вместо двух дней.