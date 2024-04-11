Англия начнёт сканировать лица в супермаркетах для борьбы с ворами

План страны включает в себя:

Автофургоны для распознавания лиц — 4 миллиона фунтов стерлингов будет выделено на мобильные установки, оснащенные технологией распознавания лиц в реальном времени. Эти фургоны будут размещены на центральных улицах для сканирования толпы и выявления лиц, разыскиваемых полицией, включая повторных магазинных воров.

Ужесточение наказаний — будет введено новое отдельное преступление за «нападение на работника розничной торговли». Кроме того, серийные магазинные воры могут столкнуться с более суровыми наказаниями, включая обязательную установку меток, не позволяющих им вернуться на место преступления, и возможное тюремное заключение сроком до шести месяцев с неограниченными штрафами.

Правительство утверждает, что данная инициатива будет препятствовать воровству в магазинах и повысит общественную безопасность. Однако критики, такие как Силки Карло, директор по гражданским свободам организации Big Brother Watch, утверждают, что широкомасштабное наблюдение за населением — неоправданная реакция на магазинные кражи, особенно если учесть сообщения о недостаточном контроле за более серьезными преступлениями.