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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 16:00
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Англия начнёт сканировать лица в супермаркетах для борьбы с ворами

И вложит в это значительные средства
Правительство Великобритании подверглось критике за свои меры по борьбе с воровством в магазинах, а инвестиции в размере 55 миллионов фунтов стерлингов в технологию сканирования лиц названы защитниками неприкосновенности частной жизни «оруэлловскими».
Англия начнёт сканировать лица в супермаркетах для борьбы с ворами
© Ferra

План страны включает в себя:

  • Автофургоны для распознавания лиц — 4 миллиона фунтов стерлингов будет выделено на мобильные установки, оснащенные технологией распознавания лиц в реальном времени. Эти фургоны будут размещены на центральных улицах для сканирования толпы и выявления лиц, разыскиваемых полицией, включая повторных магазинных воров.

  • Ужесточение наказаний — будет введено новое отдельное преступление за «нападение на работника розничной торговли». Кроме того, серийные магазинные воры могут столкнуться с более суровыми наказаниями, включая обязательную установку меток, не позволяющих им вернуться на место преступления, и возможное тюремное заключение сроком до шести месяцев с неограниченными штрафами.

Правительство утверждает, что данная инициатива будет препятствовать воровству в магазинах и повысит общественную безопасность. Однако критики, такие как Силки Карло, директор по гражданским свободам организации Big Brother Watch, утверждают, что широкомасштабное наблюдение за населением — неоправданная реакция на магазинные кражи, особенно если учесть сообщения о недостаточном контроле за более серьезными преступлениями.