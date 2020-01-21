Англия получила танк с искусственным зрением

Сообщается, что боевая машина уже прошла испытания на полигоне в Солсбери. Танк оснащён бульдозерным отвалом и системой дополненной реальности Iron Vision. Эта система способна передавать изображение с внешних камер кругового обзора на нашлемные приборы танкистов. Так они получают возможность «видеть» то, что происходит снаружи. А это важно для боёв в городских условиях.

Кроме того, танк Streetfighter II обзавёлся доработанными отсеками для снаряжения и новой системой связи. Среди вооружения у машины появился 60-миллиметровый миномет, дистанционно управляемый модуль с тяжёлым пулемётом.