Наука и технологии
Сегодня 15:04
Англия решила ослабить свою армию
Намерена сократить её численность
Великобритания раздумывает над тем, чтобы значительно сократить численность сухопутных войск и передать один из двух новейших авианосцев в аренду союзникам.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Sunday Times. По информации журналистов, власти Англии намерены продолжать выделять на оборону около 2% от ВВП страны. Тем не менее количество военных они хотят уменьшить — до 60-65 тысяч человек. Сейчас в стране насчитывается 73 тысячи военных.
Сообщается, что в предвыборном манифесте, который должен скоро представить премьер-министр Борис Джонсон, не будет обещания сохранить вооружённые силы в прежнем виде.
Также министр обороны Великобритании не исключил возможности передачи одного из новейших авианосцев в аренду НАТО или США. Всё ради того, чтобы сократить расходы.