Англия решила ослабить свою армию

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Sunday Times. По информации журналистов, власти Англии намерены продолжать выделять на оборону около 2% от ВВП страны. Тем не менее количество военных они хотят уменьшить — до 60-65 тысяч человек. Сейчас в стране насчитывается 73 тысячи военных.

Сообщается, что в предвыборном манифесте, который должен скоро представить премьер-министр Борис Джонсон, не будет обещания сохранить вооружённые силы в прежнем виде.

Также министр обороны Великобритании не исключил возможности передачи одного из новейших авианосцев в аренду НАТО или США. Всё ради того, чтобы сократить расходы.