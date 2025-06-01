Soundcore Boom 3i соответствует стандарту IP68, что означает полную защиту от пыли и возможность погружения в воду, включая солёную, без повреждений. Динамик выдерживает падения с высоты до одного метра, а его компактные размеры (210×85×78,5 мм) и удобный ремешок обеспечивают удобство переноски. Мощность звука достигает 50 Вт, а громкость — до 96 дБ. Технология BassUp 2.0 усиливает басы, сохраняя при этом чёткость и баланс звучания.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 и позволяет соединять два динамика для создания стереозвука. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 16 часов работы. Через приложение Soundcore можно настраивать эквалайзер, записывать сообщения и даже активировать функцию, которая «стряхивает» пыль с динамика. Интегрированная подсветка добавляет атмосферности, синхронизируясь с музыкой.