Наука и технологии
Опубликовано 01 июня 2025, 23:15
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Anker представила Soundcore Boom 3i — водонепроницаемую Bluetooth-колонку

Для активного отдыха
Anker анонсировала новый портативный Bluetooth-динамик Soundcore Boom 3i, который подойдёт любителям музыки на открытом воздухе. Об этом сообщает портал NotebookCheck. Устройство, отличающееся прочностью и водонепроницаемостью, поступит в продажу в июне 2025 года.
Anker представила Soundcore Boom 3i — водонепроницаемую Bluetooth-колонку

© Anker

Soundcore Boom 3i соответствует стандарту IP68, что означает полную защиту от пыли и возможность погружения в воду, включая солёную, без повреждений. Динамик выдерживает падения с высоты до одного метра, а его компактные размеры (210×85×78,5 мм) и удобный ремешок обеспечивают удобство переноски. Мощность звука достигает 50 Вт, а громкость — до 96 дБ. Технология BassUp 2.0 усиливает басы, сохраняя при этом чёткость и баланс звучания.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 и позволяет соединять два динамика для создания стереозвука. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 16 часов работы. Через приложение Soundcore можно настраивать эквалайзер, записывать сообщения и даже активировать функцию, которая «стряхивает» пыль с динамика. Интегрированная подсветка добавляет атмосферности, синхронизируясь с музыкой.

Источник:notebookcheck
Автор:Максим Многословный
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