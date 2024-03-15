Anker представила улучшенные наушники для сна

Модель A20 может похвастаться значительным увеличением времени автономной работы, обеспечивая 14 часов непрерывного воспроизведения белого шума в режиме «Сон», что на 4 часа больше, чем у предшественника. Встроенный будильник позволяет пользователям просыпаться, не беспокоя своих партнеров. Автоматический мониторинг сна с отслеживанием положения во сне и функция «найди мои наушники» через приложение-компаньон добавляют еще один слой интереса к этим наушникам.

Несмотря на отсутствие технологии активного шумоподавления (ANC), в A20 используются «ушные вкладыши Twin-Seal», обеспечивающие тройную шумоизоляцию по сравнению со стандартными силиконовыми насадками. Кроме того, они воспроизводят белый шум из встроенной библиотеки, чтобы еще больше скрыть внешние раздражители.

Предзаказы на Kickstarter начнутся 16 апреля по сниженной цене $ 89,99. Традиционные розничные магазины, такие как Amazon, начнут предлагать A20 20 мая по полной цене $ 149,99.