Аномальное потепление произошло сразу и в Арктике, и в Антарктике

Наука и технологии
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Аномальное потепление произошло сразу и в Арктике, и в АнтарктикеНо это может быть не связано с глобальным изменением климата
Оба полюса Земли испытывают причудливую аномалию: в зоне Антарктики более чем на градусов по Цельсию теплее, чем в среднем, а в районе Арктики — более чем 30 градусов по Цельсию.
Сообщается, что метеостанции в Антарктиде побили рекорды в пятницу. На станции «Конкордия» было зафиксировано -12,2 градуса по Цельсию, а на станции «Восток» — -17,7 градуса по Цельсию. На некоторых базах и температура и вовсе поднималась выше нуля. Учёные отметили, что это очень необычно для середины марта. Один из метеорологов добавил, что это плохой знак.
Исследователи впрочем считают, что такое потепление, скорее всего, случайное погодное явление, не связанное с глобальным изменением климата.