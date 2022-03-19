Аномальное потепление произошло сразу и в Арктике, и в Антарктике

Но это может быть не связано с глобальным изменением климата

Оба полюса Земли испытывают причудливую аномалию: в зоне Антарктики более чем на градусов по Цельсию теплее, чем в среднем, а в районе Арктики — более чем 30 градусов по Цельсию.