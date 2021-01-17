Наука и технологии
Сегодня 14:50
Анонимный поисковик DuckDuckGo установил рекорд
Запрос на приватность растёт
Поисковик DuckDuckGo, который делает упор на конфиденциальность и анонимность поиска, установил рекорд по запросам за свою 12-летнюю историю. Впервые в DuckDuckGo было зафиксировано более 100 млн запросов за день.
В течение последних двух лет DuckDuckGo наблюдал устойчивый рост. Он усилился с августа 2020 года. Тогда поисковик стал фиксировать более 2 млрд запросов в месяц на регулярной основе. На рост популярности повлиял запуск мобильного приложения для Android и iOS, а также расширения для Chrome.
«Фишка» DuckDuckGo — не собирать данные пользователей для формирования наиболее подходящих ему результатов поиска, как это делают другие поисковые системы. Таким образом DuckDuckGo предоставляет пользователям непредвзятые результаты поиска, одинаковые для всех.