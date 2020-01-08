Наука и технологии
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Анонсирован аналог отменённой беспроводной зарядки Apple AirPower
Но он не единственный
Весной Apple заявила, что отказывается от проекта коврика беспроводной зарядки AirPower. Компания пришла к выводу, что устройство не достигнет высоких стандартов «купертиновцев», и от греха подальше забросила его разработку. Но есть и другие компании, готовые развивать идею. Среди них — Mophie. На выставке CES 2020 она сообщила о разработке аналога AirPower.
Коврик для беспроводной зарядки Mophie представила ещё в прошлом году. Но его минусом было то, что устройства приходилось размещать на поверхности коврика в определённых местах. Фишкой же AirPower была возможность размещения трёх гаджетов в любом месте.
Теперь Mophie будет добиваться того же. Компания обещает выпустить готовый продукт позже в этом году.
Стоит отметить, что Mophie — не единственная на этот поприще. На CES 2020 была ещё и компания Satechi со своей беспроводной зарядкой сразу для трёх устройств. Но на решении Satechi тоже есть размеченные зоны для девайсов.