Анонсирован аналог отменённой беспроводной зарядки Apple AirPower

Коврик для беспроводной зарядки Mophie представила ещё в прошлом году. Но его минусом было то, что устройства приходилось размещать на поверхности коврика в определённых местах. Фишкой же AirPower была возможность размещения трёх гаджетов в любом месте.

Теперь Mophie будет добиваться того же. Компания обещает выпустить готовый продукт позже в этом году.

Стоит отметить, что Mophie — не единственная на этот поприще. На CES 2020 была ещё и компания Satechi со своей беспроводной зарядкой сразу для трёх устройств. Но на решении Satechi тоже есть размеченные зоны для девайсов.