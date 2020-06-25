Анонсирован фильм с участием настоящего робота с искусственным интеллектом

Полнометражная картина будет называться «b». Сюжет фильма строится вокруг учёного, который создал программу по улучшению человеческой ДНК и понял, что принесёт миру больше вреда, чем пользы. Он помогает разработанному им роботу Эрике сбежать из тайной лаборатории.

Сама Эрика в реальности была спроектирована японскими учёными Хироши Ишигуро и Кохей Огава. Робот выглядит как молодая девушка и может выражать эмоции. Для обучения напротив Эрики садился человек и начинал двигать мышцами лица, а робот повторял движения.

Бюджет картины составит $70 млн. Съёмки пройдут в Европе в 2021 году.