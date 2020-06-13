Анонсирован летающий автомобиль в стиле машины из «Назад в будущее»

Внешним видом, по крайней мере с одного ракурса, летающий автомобиль будет напоминать DeLorean DMC-12 из популярного фильма «Назад в будущее». Там авто выполняло роль машины времени. В новом аппарате даже могут быть предусмотрены узнаваемые двери, которые поднимаются вверх, напоминая крылья чайки.

Это будет электрический самолёт вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Если посмотреть на него сверху, то можно будет увидеть два огромных винта, которые и поднимают машину в воздух. При этом самолёт может вместить до шести человек.