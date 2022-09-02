Анонсирован новый стандарт USB в два раза быстрее предыдущего

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Анонсирован новый стандарт USB в два раза быстрее предыдущегоГлавными преимуществами стали скорость и совместимость
Разработчики анонсировали USB 4 Version 2.0. Утверждается, что он поддерживает скорость передачи данных до 80 Гбит/с. Это в два раза больше, чем у оригинального USB 4 и Thunderbolt 4 .
В новой версии обновили архитектуру физического уровня, она совместима с уже существующими кабелями USB Type-C на 40 Гбит/с. Стандарт USB 4 Version 2.0 поддерживает и первую версию, а также USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.
Предполагается, что подробные характеристики станут известны в ноябре 2022 года, тогда же новый стандарт выйдет на рынок.