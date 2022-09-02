Анонсирован новый стандарт USB в два раза быстрее предыдущего

В новой версии обновили архитектуру физического уровня, она совместима с уже существующими кабелями USB Type-C на 40 Гбит/с. Стандарт USB 4 Version 2.0 поддерживает и первую версию, а также USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Предполагается, что подробные характеристики станут известны в ноябре 2022 года, тогда же новый стандарт выйдет на рынок.