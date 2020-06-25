Анонсирован первый в истории выход туриста в космос

Через три года планируется полёт двух космических туристов на Международную космическую станцию (МКС). В ходе экспедиции один из посетителей станции вместе с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос.

«Интерфакс» напомнил, что стоимость полёта корабля «Союз-МС» для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Участники экспедиции попадут на российский сегмент МКС.

Сообщалось, что вариант «Союза-МС» для туристов будет кораблём, которым сможет управлять один человек.

Стоит отметить, что организацией полётов туристов занимаются Роскосмос и американская Space Adventures. С помощью последней в космосе уже побывали семь туристов.