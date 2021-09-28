Анонсирован подключаемый квантовый ускоритель для компьютеров

Анонсирован подключаемый квантовый ускоритель для компьютеровНо над ним ещё долго работать
Как правило, для поддержания работы квантового компьютера очень важно соблюдать правильную температуру. Температура выше допустимой (около абсолютного нуля) не позволяет обеспечить нормальную работу с кубитами.
Это вкупе с другими факторами не позволяет создать портативные квантовые компьютеры. Но вышеупомянутая австралийско-немецкая компания заявила, что разработала квантовый процессор, который может работать вне жёстких условий. Утверждается, что он нормально функционирует при комнатной температуре. Этот процессор можно сделать достаточно маленьким, чтобы поместить в мобильные устройства наряду с традиционным процессором.
Конечно, такое вычислительное устройство потребует многих лет работы над ним. Когда оно появится на рынке, сказать сложно.