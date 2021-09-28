Анонсирован подключаемый квантовый ускоритель для компьютеров

Как правило, для поддержания работы квантового компьютера очень важно соблюдать правильную температуру. Температура выше допустимой (около абсолютного нуля) не позволяет обеспечить нормальную работу с кубитами.

Это вкупе с другими факторами не позволяет создать портативные квантовые компьютеры. Но вышеупомянутая австралийско-немецкая компания заявила, что разработала квантовый процессор, который может работать вне жёстких условий. Утверждается, что он нормально функционирует при комнатной температуре. Этот процессор можно сделать достаточно маленьким, чтобы поместить в мобильные устройства наряду с традиционным процессором.

Конечно, такое вычислительное устройство потребует многих лет работы над ним. Когда оно появится на рынке, сказать сложно.