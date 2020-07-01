Анонсирован выход напечатанного на 3D-принтере искусственного мяса

Стартап намерен выпустить новый продукт на рынок в 2021 году. Он будет представлен в виде стейка. Уже существующее искусственное мясо от Impossible Foods и Beyond Meat по структуре больше похоже на фарш. Использование новых форм требует новых методик, в частности 3D-печати.

Авторы проекта говорят, что смогут воспроизвести в продукте мышечную структуру настоящего мяса. А это значит, что стейки на основе такого заменителя будут максимально похожи на настоящие. Будет ли искусственное мясо таким же на вкус, пока неясно.

Первое время 3D-принтеры Refined Meat смогут печатать 20 килограммов мяса в час. Искусственный продукт должен получиться дешевле настоящего.