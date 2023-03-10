Анонсировано первое в мире работающее на аммиаке судно

Буксир уже имеет электрическую систему привода. Amogy собирается установить на буксир аммиачный генератор мощностью 1 МВт.

Для этого проекта компания будет использовать реактор крекинга для разделения аммиака на водород и азот, а затем пропускать водород через топливный элемент для получения электроэнергии и питания электродвигателей.

Аммиак, производимый с использованием водорода, является перспективным чистым топливом для секторов, в которых снижение выбросов углекислого газа в худшем случае выглядит трудной или даже недостижимой. Среди таких секторов как раз выделяется судоходство, где требуется огромное количество энергии, батареи слишком тяжелы и громоздки, а газообразный или криогенный жидкий водород слишком сложен в обращении.