Анонсировано первое в мире работающее на аммиаке судно

Анонсировано первое в мире работающее на аммиаке судноВ плавание оно выйдет в этом году
Компания Amogy получила в свое распоряжение буксир 1957 года и планирует создать первое в мире судно, работающее на аммиаке. По планам в плавание оно выйдет уже в этом году.
Фото: Amogy
Буксир уже имеет электрическую систему привода. Amogy собирается установить на буксир аммиачный генератор мощностью 1 МВт.
Для этого проекта компания будет использовать реактор крекинга для разделения аммиака на водород и азот, а затем пропускать водород через топливный элемент для получения электроэнергии и питания электродвигателей.
Аммиак, производимый с использованием водорода, является перспективным чистым топливом для секторов, в которых снижение выбросов углекислого газа в худшем случае выглядит трудной или даже недостижимой. Среди таких секторов как раз выделяется судоходство, где требуется огромное количество энергии, батареи слишком тяжелы и громоздки, а газообразный или криогенный жидкий водород слишком сложен в обращении.