Ant Group: криптовалюта должна помогать экономике, а не служить спекуляции

На форуме Inclusion·Bund Summit 2025 он подчеркнул, что токены должны решать реальные экономические задачи — помогать бизнесу снижать издержки, повышать доверие и эффективность. Сегодня большая часть цифровых активов используется для торговли и хранения стоимости, но «почти не связана с реальным сектором». Чтобы иметь долгосрочную ценность, токены должны работать в экономике, а не только на биржах.

Ant Group уже несколько лет развивает проекты по токенизации реальных активов (RWA). СМИ пишут, что они помогают наладить обращение и обмен реальными ценностями в цифровой форме.

Хань отметил, что технологии блокчейна становятся мощнее и безопаснее, а вместе с искусственным интеллектом и интернетом вещей открывают новые возможности для создания цифровых активов. При этом компания делает ставку на долгосрочную устойчивость, а не на гонку за быстрыми инновациями.