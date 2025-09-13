Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2025, 09:00
1 мин.

Ant Group: криптовалюта должна помогать экономике, а не служить спекуляции

Главное — соответствие правилам
Генеральный директор китайской Ant Group Хань Синьи заявил, что компания не будет выпускать собственную криптовалюту и не собирается участвовать в спекулятивных проектах. По его словам, для Ant Group важнее всего соблюдение законов, управление рисками и практическая польза технологий.
На форуме Inclusion·Bund Summit 2025 он подчеркнул, что токены должны решать реальные экономические задачи — помогать бизнесу снижать издержки, повышать доверие и эффективность. Сегодня большая часть цифровых активов используется для торговли и хранения стоимости, но «почти не связана с реальным сектором». Чтобы иметь долгосрочную ценность, токены должны работать в экономике, а не только на биржах.

Ant Group уже несколько лет развивает проекты по токенизации реальных активов (RWA). СМИ пишут, что они помогают наладить обращение и обмен реальными ценностями в цифровой форме.

Хань отметил, что технологии блокчейна становятся мощнее и безопаснее, а вместе с искусственным интеллектом и интернетом вещей открывают новые возможности для создания цифровых активов. При этом компания делает ставку на долгосрочную устойчивость, а не на гонку за быстрыми инновациями.

Источник:beincrypto
Автор:Максим Многословный
