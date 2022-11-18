Антарктида не так безжизненна. Под морским льдом могут скрываться планктоны

Антарктида не так безжизненна. Под морским льдом могут скрываться планктоныКоторые цветут, да
Новое исследование показывает, что холодная среда на краю света может быть немного более гостеприимной, чем кажется. Ученые, изучающие морской лед в Южном океане, обнаружили свидетельства широко распространенного цветения фитопланктона, скрытого под ним, который, вопреки отсутствию света процветает в морозных водах.
Находки стали неожиданностью для команды поскольку считалось, что морской лед в Южном океане слишком плотный и не пропускает свет к воде под ним. А поскольку фитопланктону для выживания необходим свет для фотосинтеза, считалось, что толстый и плотный ледяной покров, характерный для антарктической зимы, несовместим с этой формой жизни.
Цветение можно наблюдать, когда весной антарктический морской лед начинает отступать, поскольку свет заливает верхние слои океана, а пресная вода омывает его железом.
Ученые использовали буи для отбора проб условий в толще воды под компактным морским льдом в Антарктике весной и летом в период с 2014 по 2021 год. Из этих временных рядов измерений 88% показали рост фитопланктона перед отступлением морского льда, а 26% - цветение подо льдом.
"Мы обнаружили, что почти все примеры профилирования буев под антарктическим морским льдом фиксируют рост фитопланктона перед отступлением морского льда", - сказал Хорват. "Во многих случаях мы наблюдали значительное цветение".