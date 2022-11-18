Антарктида не так безжизненна. Под морским льдом могут скрываться планктоны

Находки стали неожиданностью для команды поскольку считалось, что морской лед в Южном океане слишком плотный и не пропускает свет к воде под ним. А поскольку фитопланктону для выживания необходим свет для фотосинтеза, считалось, что толстый и плотный ледяной покров, характерный для антарктической зимы, несовместим с этой формой жизни.

Цветение можно наблюдать, когда весной антарктический морской лед начинает отступать, поскольку свет заливает верхние слои океана, а пресная вода омывает его железом.

Ученые использовали буи для отбора проб условий в толще воды под компактным морским льдом в Антарктике весной и летом в период с 2014 по 2021 год. Из этих временных рядов измерений 88% показали рост фитопланктона перед отступлением морского льда, а 26% - цветение подо льдом.

"Мы обнаружили, что почти все примеры профилирования буев под антарктическим морским льдом фиксируют рост фитопланктона перед отступлением морского льда", - сказал Хорват. "Во многих случаях мы наблюдали значительное цветение".