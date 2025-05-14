Anthropic и Google присоединились к OpenAI в «гонке» за юридический ИИ

Опубликовано 14 мая 2025, 18:001 мин.
Anthropic и Google присоединились к OpenAI в «гонке» за юридический ИИРазработка Harvey
Популярный юридический стартап Harvey, известный своими ИИ-инструментами для юристов, объявил о расширении сотрудничества, добавив модели искусственного интеллекта от Anthropic и Google к уже используемым решениям от OpenAI. Об этом сообщает TechCrunch.
© Ferra.ru
Этот шаг стал неожиданным, учитывая, что Harvey — один из первых и наиболее успешных проектов, поддержанных фондом OpenAI Startup Fund, созданным для продвижения компаний, использующих технологии OpenAI.
Причина перехода к мультимодельному подходу — результаты внутреннего тестирования Harvey, названного BigLaw. Оно показало, что разные ИИ-модели лучше справляются с конкретными юридическими задачами. Например, модель o3 от OpenAI лидирует в подготовке к судебным процессам. Вместо разработки собственных моделей Harvey решил использовать готовые решения от лидеров рынка и адаптировать их под юридические нужды.