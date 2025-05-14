Anthropic и Google присоединились к OpenAI в «гонке» за юридический ИИ

Этот шаг стал неожиданным, учитывая, что Harvey — один из первых и наиболее успешных проектов, поддержанных фондом OpenAI Startup Fund, созданным для продвижения компаний, использующих технологии OpenAI.

Причина перехода к мультимодельному подходу — результаты внутреннего тестирования Harvey, названного BigLaw. Оно показало, что разные ИИ-модели лучше справляются с конкретными юридическими задачами. Например, модель o3 от OpenAI лидирует в подготовке к судебным процессам. Вместо разработки собственных моделей Harvey решил использовать готовые решения от лидеров рынка и адаптировать их под юридические нужды.