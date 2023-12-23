Anthropic может повторить судьбу OpenAI со столкновением в совете директоров

Потенциальное финансирование в сочетании с существующими инвестициями от Google и Amazon на общую сумму 6 миллиардов долларов позволит Anthropic достичь ошеломляющей оценки в 15 миллиардов долларов. Примечательно, что Амодеи, бывший член OpenAI, основал Anthropic, руководствуясь концепцией «ответственного развития ИИ» и делая упор на безопасность, а не на быструю коммерциализацию.

Главный чатбот Anthropic, Claude, по техническому совершенству соперничает с GPT от OpenAI, что делает стартап одним из самых богатых ИИ-предприятий Кремниевой долины. Однако запутанная структура совета директоров, включающая Long-Term Benefit Trust (LTBT), состоящий из экспертов по безопасности и политике ИИ, добавляет сложностей. LTBT, отвечающий за выбор некоторых членов совета директоров, вызывает вопросы о потенциальных конфликтах между финансовыми интересами и миссией компании, ориентированной на безопасность.

Поскольку крупные инвесторы стремятся к быстрому запуску продуктов, конкурентная среда в индустрии ИИ обостряется, усиливая давление на Anthropic. Столкновение между благородными целями и ожиданиями инвесторов, знакомое по траектории OpenAI, может бросить тень на путь Anthropic, стремящейся предоставить передовые решения в области ИИ на быстро развивающемся рынке.