Anthropic может вернуть доступ к модели ИИ Fable 5 в США

Опубликовано 28 июня 2026, 07:301 мин.
Anthropic может вернуть доступ к модели ИИ Fable 5 в СШАОграничения могут снять в ближайшие дни
Американская компания Anthropic может получить разрешение на восстановление доступа к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Ранее Anthropic отключила для пользователей две наиболее продвинутые модели, Fable 5 и Mythos 5, после введения правительственных ограничений, связанных с экспортным контролем. Сейчас власти США рассматривают возможность смягчения требований для Fable 5.
Модель Mythos 5 уже разрешили использовать некоторым проверенным американским организациям. Ожидается, что Fable 5 также может стать доступна в ближайшее время, хотя точные сроки пока не называются.
Обе системы работают на одной базовой ИИ-модели, но Fable 5 предназначена для широкого публичного доступа, а Mythos 5 использует дополнительные ограничения для отдельных пользователей.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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