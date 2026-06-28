Наука и технологии
Опубликовано 28 июня 2026, 07:30
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Anthropic может вернуть доступ к модели ИИ Fable 5 в США

Ограничения могут снять в ближайшие дни
Американская компания Anthropic может получить разрешение на восстановление доступа к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Anthropic может вернуть доступ к модели ИИ Fable 5 в США

© Ferra.ru

Ранее Anthropic отключила для пользователей две наиболее продвинутые модели, Fable 5 и Mythos 5, после введения правительственных ограничений, связанных с экспортным контролем. Сейчас власти США рассматривают возможность смягчения требований для Fable 5.

Модель Mythos 5 уже разрешили использовать некоторым проверенным американским организациям. Ожидается, что Fable 5 также может стать доступна в ближайшее время, хотя точные сроки пока не называются.

Обе системы работают на одной базовой ИИ-модели, но Fable 5 предназначена для широкого публичного доступа, а Mythos 5 использует дополнительные ограничения для отдельных пользователей.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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