Anthropic начала обсуждение с ЕС запуск ИИ-моделей

Опубликовано 18 апреля 2026, 16:551 мин.
Anthropic начала обсуждение с ЕС запуск ИИ-моделейРечь идет и о кибербезопасности
Американская компания Anthropic ведет переговоры с Европейской комиссией по поводу своих моделей искусственного интеллекта. Обсуждение затрагивает в том числе решения в области кибербезопасности, которые пока не представлены на рынке ЕС.
Компания заявила о готовности следовать европейскому кодексу практики для систем общего назначения. Документ предусматривает требования по оценке и снижению рисков, связанных с использованием таких технологий.
Регуляторы подчеркивают, что правила распространяются и на сервисы, которые только планируются к запуску в Европе. В рамках диалога рассматриваются вопросы соответствия моделей установленным нормам и возможные ограничения перед их внедрением.