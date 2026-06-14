Anthropic ограничила доступ к новым ИИ-моделям после запроса США

Американское правительство считает, что у системы Fable 5 может существовать способ обхода встроенных ограничений, который позволит использовать ее для поиска уязвимостей в программном обеспечении. Anthropic не согласилась с такой оценкой и заявила, что получила только сведения о возможном узком сценарии обхода защиты.

Модели были представлены как новый уровень возможностей ИИ с дополнительными ограничениями для опасных сфер, включая кибербезопасность. Компания уточнила, что другие ее модели продолжат работать без изменений.