Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2026, 13:06
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Anthropic предложила приостановить развитие ИИ из-за рисков потери контроля

Компания призвала к согласованным мерам безопасности
Anthropic призвала крупные лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) согласовать проверяемую паузу в развитии технологий, предупреждая, что быстрый прогресс может вывести системы за пределы человеческого контроля и опередить меры безопасности.
Anthropic предложила приостановить развитие ИИ из-за рисков потери контроля

© Ferra.ru

Компания отмечает, что автономность выполнения задач в ИИ удваивается примерно каждые четыре месяца, а отрасль приближается к этапу рекурсивного самоулучшения, когда системы начинают совершенствовать себя без участия человека.

В организации считают, что пауза возможна только при договоренности ведущих лабораторий и наличии правил ее запуска и отмены, тогда как одностороннее замедление не решит проблему. Регулирование в США остается ограниченным, а недавний указ предполагает добровольное тестирование моделей на кибербезопасность перед выпуском.

Anthropic позиционирует себя как разработчика с акцентом на безопасность, но продолжает выпуск более мощных моделей.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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