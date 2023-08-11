Anthropic выпустила новую версию генеративной модели «для начинающих»Это не флагманская модель, но все еще способная
Anthropic, основанная бывшими руководителями OpenAI, представила обновленную версию своей начальной модели генерации текстов Claude Instant. Она объединяет в себе возможности флагманской модели Anthropic, Claude 2, что позволило добиться заметных улучшений в математике, кодировании, рассуждениях и безопасности.
Внутреннее тестирование показало значительные улучшения: Claude Instant 1.2 набрал 58,7% баллов по кодированию против 52,8% у предшественника и 86,7% баллов по математическим вопросам против 80,9% у предыдущей версии.
В блоге компании Anthropic говорится, что Claude Instant 1.2 позволяет получать более длинные и структурированные ответы, лучше соблюдать инструкции по форматированию, а также демонстрирует улучшения в извлечении цитат, многоязычных возможностях и ответах на вопросы.
Кроме того, в этой версии сведены к минимуму ошибки и попытки взлома, а также сохранено контекстное окно, аналогичное Claude 2, что предотвращает потерю памяти во время разговора.