Anthropic выпустила новую версию генеративной модели «для начинающих»

Внутреннее тестирование показало значительные улучшения: Claude Instant 1.2 набрал 58,7% баллов по кодированию против 52,8% у предшественника и 86,7% баллов по математическим вопросам против 80,9% у предыдущей версии.

В блоге компании Anthropic говорится, что Claude Instant 1.2 позволяет получать более длинные и структурированные ответы, лучше соблюдать инструкции по форматированию, а также демонстрирует улучшения в извлечении цитат, многоязычных возможностях и ответах на вопросы.

Кроме того, в этой версии сведены к минимуму ошибки и попытки взлома, а также сохранено контекстное окно, аналогичное Claude 2, что предотвращает потерю памяти во время разговора.