Anthropic запустила невероятно быстрый ИИ Claude 3 Haiku

После недавнего представления Claude 3 Opus и Sonnet, Haiku завершает тройку, предлагая ряд вариантов для предприятий, ищущих правильный баланс между интеллектом, скоростью и стоимостью.

Haiku обрабатывает информацию с впечатляющей скоростью — 21 000 токенов (примерно 30 страниц) в секунду. Это позволит компаниям, которые захотят получить к нему доступ, анализировать огромные объемы данных, например юридические документы или финансовые отчеты, значительно быстрее, чем аналогичные модели.

Haiku может похвастаться расширенными визуальными возможностями, умело работая с диаграммами, графиками и изображениями.

«Мы считаем, что по своим возможностям Claude 3 Haiku превосходит аналогичные по цене модели», — говорит представитель Anthropic. «По сравнению с бесплатными вариантами с открытым исходным кодом, Haiku предлагает более широкие функциональные возможности, при этом соблюдая принципы безопасности Anthropic и строгие меры защиты».