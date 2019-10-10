Антибиотики для скота перестали делать мясо безопасным

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) утверждают, что эти «неубиваемые» микробы легко передаются человеку. К такому выводу они пришли, проанализировав более тысячи ветеринарных отчётов со всего мира. Как и ожидалось, кормление домашнего скота антибиотиками привело к появлению устойчивых к препаратам возбудителей болезней.

В основном учёные рассматривали бактерий E. coli, Campylobacter, Salmonella и Staphylococcus aureus. Оказалось, что в период с 2000 по 2018 годы доля бактерий с антибиотикорезистентностью превысила 50%. У цыплят их количество выросло с 0,15 до 0,41, а у свиней с 0,13 до 0,34.