Наука и технологии
Сегодня 13:50
Антибиотики для скота перестали делать мясо безопасным
У бактерий развилась устойчивость
Домашний скот, который выращивают для производства мяса, кормят добавками с антибиотиками. Препараты, по идее, должны убивать опасные бактерии в мясе и делать его безопасным для употребления в пищу. Однако учёные выяснили, что с 2000 года устойчивость к антибиотикам у микробов, которых переносят кормовые животные, выросла втрое.
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) утверждают, что эти «неубиваемые» микробы легко передаются человеку. К такому выводу они пришли, проанализировав более тысячи ветеринарных отчётов со всего мира. Как и ожидалось, кормление домашнего скота антибиотиками привело к появлению устойчивых к препаратам возбудителей болезней.
В основном учёные рассматривали бактерий E. coli, Campylobacter, Salmonella и Staphylococcus aureus. Оказалось, что в период с 2000 по 2018 годы доля бактерий с антибиотикорезистентностью превысила 50%. У цыплят их количество выросло с 0,15 до 0,41, а у свиней с 0,13 до 0,34.
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